Ilm püsib kevadine 

Ilmateenistuse andmetel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, hommikupoole ööd muutub sadu laialdasemaks. Puhub valdavalt lääne- ja edelatuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4, Kirde-Eestis langeb -2 kraadini. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool vihma, hommikul kohati ka lörtsi. Pärastlõunal sajuhood hõrenevad. Puhub lõunakaaretuul 3-8 m/s. Sooja on 7-13, rannikul ja Kirde-Eesti 4-6 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja öö hakul võib kohati vähest vihma sadada. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Teisipäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Pärastlõunal saartel pilvisus tiheneb ja õhtuks jõuab saartele vihm. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 10-16, rannikul kohati 6 kraadi.