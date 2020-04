Pisikeste rakverlaste lusikapidu liigub jaanipäeva  

Homme otsustavad Rakvere linnajuhid, mis saab linna suve tippsündmustest. Koroonaviirus on pannud küsimärgi alla Rakvere linnapäevade toimumise ning nende juurde kuuluvate kultuuri- ja meelelahutusürituste nautimise. Küll aga on kindel, et Lääne-Virumaa pealinnas sündinud väikeste rakverlaste ja nende vanemate lusikapidu jääb emadepäeval ära.