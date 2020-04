NUKU teatri raamaturiiul loeb edasi

Esmaspäeval loeb näitleja Risto Vaidla katkendi Eno Raua romaanist "Roostevaba mõõk". Eno Raua teostest on aegade jooksul NUKU teatri repertuaari kuulunud "Ninatark muna", "Mustkunstniku kübar", "Sipsik", "Naksitrallid", "Jälle need naksitrallid" ja lühilood.

Teisipäeval esitab näitleja Sander Roosimägi Hans Christian Anderseni muinasjutte. Anderseni tekstid on olnud teatris aluseks üheksale lavastusele, praegu on repertuaaris müstiline varjuteatrilavastus "Vari". Sander Roosimägi kehastab aga Hans Christian Anderseni Tallinna Linnateatri lavastuses "Vihmausside elust".

NUKU teatri näitlejad loevad lugusid ette enda kodudes ja käepäraste tehniliste vahenditega. NUKU Facebooki leht on leitav aadressil facebook.com/teaterNUKU.

Teatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul on ettelugemised vaadatavad peamiselt otseülekandena nimetatud ajal. "Need kohtumised publikuga on nagu teatriski – siin ja praegu viibivad vaatajad ja näitleja ühes, virtuaalses aegruumis."