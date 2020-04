Maanteeamet palub kontrollida Kinderkraft MINK turvatoole

Maanteeametile on laekunud teade Kinderkraft MINK kaubamärki kandva laste turvatooli ohtlikkusest. Toode ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EC üldise tooteohutuse kohta. Teate kohaselt võivad laste turvatooli käepideme kinnituskomponendid transpordi ajal lahti tulla ja vigastada last.

Täpsem tootjapoolne info on leitav https://kinderkraft.com/en/info.

Maanteeametil on käimas menetlus, et selgitada välja, kas Eestis on selliseid turvatoole müüdud.