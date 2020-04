Maakonna töötukassa juht sotsiaalset krahhi ei näe, kuid on mures Kundas toimuva pärast  

Lääne-Virumaa töötukassa juhi Kristi Moldau sõnutsi on olukord muret tekitav, kuid sotsiaalset kokkuvarisemist ta ei näe. "Kuigi tänane kriis on väga eriline, on üht-teist meil võimalik siiski ajaloost kaasa võtta. Töötukassal on olemas 2008.–2010. aasta kogemus. Saame hakkama järsu töötuse kasvuga ja täna on meil olemas ka rahaline tugi, et hüvitised inimestele ära maksta," rääkis Moldau.

Ta lisas, et eelmise kriisi ajal tõsteti näiteks järsult töötuskindlustusmaksu, sest muudmoodi poleks saanud inimestele toetusi ega hüvitisi maksta. "Täna on meie rahaline seis oluliselt parem. Olemas on kogemus, kuidas inimesed hakkavad kriisi ajal käituma, milliseid töökohti otsima," lausus maakonna töötukassa juht.

Kristi Moldau märkis, et suures mures ollakse Kundas toimuva pärast. Statistika on julm: märtsis keskel andis Kunda Nordic Tsement teada 78 inimese koondamisest, päev hiljem lõpetas Kunda Trans töösuhte 21 töötajaga, eelmisel nädalal teatas Quant Estonia OÜ, et Kunda üksuses jääb tööta kuni 35 inimest. Juba praegu on Kunda tsemenditehases toimunu jätnud tööta üle saja inimese. Ilmselt tuleb ka koostööpartnerite koondatutele lisa.

"Paraku sattusid kaks teineteisest täiesti erinevat probleemi ühele ajale. AS-i Kunda Nordic Tsement otsuse taga oli tasuta eraldatavate CO 2 kvootide vähendamine ja hüppeliselt kasvanud kvoodi hind, mis muutis klinkritootmise ettevõtja jaoks majanduslikult ebaotstarbekaks," rääkis Moldau.

Ta ise on eluga tsemendilinnas hästi kursus, juhtis ta seal ju aastaid Kunda muusikakooli. Ta nentis, et Kundas on eriolukorra tõttu kõik pausil, mis eeldab inimeste liikumist, avalikus kohas viibimist ja sotsiaalseid tegevusi. "Kunda piirkond on panustanud turismile ja tegevustele, mis võiks inimesi sinna meelitada, näiteks seikluspark ja suur puhkekeskus, aga ka nemad on sunnitud olema pausil," sõnas Moldau.

Üleüldise olukorra kohta nentis maakonna töötukassa juht, et mitu tootmisettevõtet on saanud COVID-19 tõttu tagasilööke, tellimusi tühistatakse ja projekte lükatakse edasi määramata ajaks. "Tootmisettevõtetel ulatuvad tellimuste tühistamised juba suveperioodile, neile tuleb raskem periood väikese viitega," lausus Kristi Moldau.

Ta ütles, et ettevõtted on pannud tööpakkumised pausile, püütakse hakkama saada olemasoleva tööjõuga. Tööpakkumisi on vähe, kuid kindlasti vajab abikäsi põllumajandussektor.