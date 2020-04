Millal saabub koroonaviiruse tipp Lääne-Virumaal?

Seda on raske öelda, vastasid nii terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus kui ka Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev.

Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus avaldas arvamust, et ilmselt saabub haigestumise kõrgpunkt meile võrreldes teiste maakondadega hiljem. "Viimased päevad näitavad, et maakonnas on haigestunud lähikontaktsed – töökaaslased või pereliikmed. Kui nii jääks, siis oleks väga hea," rääkis Muusikus. Ta ütles, et peame valmis olema siiski uute kollete tekkimiseks. Tema sõnutsi on hooldekodudes toimuv planeerimatu.

Muusikus märkis, et ta tahab loota, et inimesed käituvad, nagu eeldatakse. "Kui suudame senistest piirangutest kinni pidada ja karantiinis olla, siis pääseb ka Lääne-Virumaa kergemalt," sõnas Muusikus. Seega on maakonnas veel võimalus massilisest haigestumisest pääseda – kui on piisavalt tarkust.

Muusikus nentis, et palju haigestumisi on seotud inimeste ringi liikumisega – viirus tuuakse loomulikult piirkondadest, kus on rohkem haigestunuid. "Kui saame inimesed püsivamaks, võib Lääne-Virumaal paremini minna. Kui ringi liikumine on aktiivsem, siis tule ka juhtumeid juurde," nentis ta. Tema sõnutsi sõltub kõik inimeste käitumisest, ta pani südamele, et nädalalõpu pühade ajal oldaks kodus paiksed. "Loodame kõigi mõistvale suhtumisele ja käitumisele. Selleks et me haiguse levikust kiiresti üle saaksime, on äärmiselt oluline püsida kodus ja üksteisest eraldi," lisas Muusikus.

Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev rõhutas samuti, et kõige olulisem on reeglite järgimine. "See aitab puhanguid ära hoida," lausus Suurkaev.

Praegu on talle silma jäänud, et inimesed peavad 2+2-reeglist kinni ja üksteisest ollakse ohutus kauguses. "Kui käin toidupoes ja sõidan linnast läbi, siis minu meelest on Rakvere inimeste üksteisest eemale hoidmise pilt hea," hindas Suurkaev.

Tänase seisuga on Lääne-Virumaa üks piirkondades, kus on koroonaviirusega nakatumine tagasihoidlik, praeguseks on maakonnas diagnoosi saanud kuraditosin inimest.

Viroloogia- ja mikrobioloogia professor Irja Lutsar on öelnud ERR-ile, et oleme suutnud haigestumise hüppelise kasvu ära hoida, kuid koroonaviiruse tipp on Eestis ajalises mõttes pikk. Ta on öelnud, et Eestis võib arvestada tippu jõudmiseks nelja nädalaga.

Kuigi Eestis diagnoositi esimene koroonaviirusega patsient veebruari lõpus, loetakse haiguspuhangu alguseks 10. märtsi.

Eriolukord on avaldanud mõju ning pidurdanud koroonaviirusega nakatumist, leiab ka valitsuse kriisikomisjonile ülevaate andnud COVID-19 tõrje teadusnõukoda.

Praeguseks on Eestis avastatud 1185 nakatunut. Nakatumise epitsenter on Saaremaal, haigete arv on loomulikult suur ka Harjumaal. Viimasel ajal on statistilised näitajad teinud hüppe ka meie naabrite juures Ida-Virumaal.