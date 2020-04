Küttepuid ei saa märja pinnase tõttu kätte

«Mets on märg ja ma ei ole saanud küttepalke välja vedada,» vastas Jaan Tamm käsi laiutades küsimise peale, kas oleks võimalik küttepuid osta. Ta lisas, et loodetavasti tulevad kuivemad ilmad ja pinnas taheneb.

Seisab põllul

Osaühing Kõpu Puit müüb kaminapuid Skandinaaviasse ja Inglismaale ning ostab küttepalki sisse. Ettevõtte juhatuse esimees Jaak Jõela teadis rääkida, et paljud tegijad on vedanud talvel palgid põllule, et need hiljem välja vedada, aga kuna õiget talve ei olnud, seisavad need senini seal.

Sooja talve tõttu on Kõpu Puidu kottidesse pakitud kaminapuude eksport kokku kuivanud. «Inglismaale ikka läheb veel, aga Soome, Rootsi ja Norra ei taha üldse,» nentis ta ja lisas, et sellel ei ole pandeemiaga seost, sest kaubaveod toimivad endiselt.

Aktsiaseltsi Roger Puit üks juhte Margus Meimer ütles, et see oli tema 25-aastase metsamehe ajaloo jooksul esimene kord, mil ei olnudki talve. «Kui kuivaks läheb, saame küttepuud veetud, meil need kogused väga suured ei ole. Tean, et osa on vedanud põllule palju küttepuid ning on nüüd suures hädas,» rääkis Meimer.

Talve üksikutel külmadel päevadel vedasid kõik metsa ülestöötajad tema sõnutsi välja kallihinnalist tarbepuud, mis muidu kevadel päikese käes seistes kiiresti rikneks. «Talvel metsa seisma jäänud kasepakul läheksid esimese päikesega otsad lõhki ja rahaline kahju oleks suur. Seevastu veidi seisnud küttepuuga midagi hullu ei juhtu,» selgitas Meimer.

Hind ei ole tõusnud

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) Viljandimaa metskonna metsaülem Elor Ilmet rääkis, et tarbepuitu veeti välja ka riigimetsas. «Kui okaspuupalk seisma jääb, võivad üraskid sellele palju kahju teha. Üraskioht on okaspuul niigi suur,» selgitas ta.

Elor Ilmeti sõnutsi tuli ülisooja talve tõttu raieplaane järjest ümber teha ning liikuda kõrgematesse ja kuivematesse kohtadesse.

«Talunikul on manööverdamisruumi vähem ning vahel pole seda üldse. Kui tal ainult märjal pinnasel kasvavad metsad ongi, siis on ta nüüd tõesti hädas,» nentis Ilmet.

RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi ütles, et riigimetsades märgi kohti lõhkuma ei mindud ja raiuti kuivemates paikades ning seetõttu vähenes küttepuidu osakaal. Tavaliselt on see olnud 16–18 protsenti RMK raietest, aga tänavu esimeses kvartalis oli 10–12 protsenti. Kaubi avaldas lootust, et mahajäämust suudetakse tasandada üraskikahjustuskollete likvideerimisega lähikuudel.

Ulvar Kaubi ütles, et ehkki praegu on turul mõningane küttepuu defitsiit, ei ole see esialgu hinnatõusu kaasa toonud – seda pärsib pandeemiast tulenev majandussurutis.