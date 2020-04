Kolumn: taaskäivitus

Olukord on selline, millist pole varem tuntud, täiesti erakordne. Võib tunduda, et kasutades palju sellist mõõdet nagu maailm, võib see paista liiga mõõtmatu, et see ennast isiklikult otse võiks mõjutada, kuid nüüd see on siiski nii. Aga kuidas käivitada see meie ainus maailm targemalt, kui see on veidi hinge tõmmanud?

Mõtleme nüüd, mida meil tegelikult vaja on selles ühelt poolt suureks puhutud näilisusemullis ja teisest küljest täpset arvet pidavas rahamaailmas. Kuidas nüüd peaks välja paistma näiteks see, et oled edukas? Esmalt muidugi alustaks naabrist parem olemisega. Järjest parematel teedel järjest suuremad ja kõrgemad sõidukid ning kõik need raha eest hangitavad teenused, et ennast paremini tunda, läbivad nüüd esimese sõela, mis sunnib kokku hoidma. Selge see, et samas tempos taevasse kõrguvad eesmärgid jätkuvalt kasvada täna enam ei saa.

Tagasilöögi saavad ärid, mis siiani kasvasid tänu vajadustele, mis leevendasid seletamatut rahulolematust. Nüüd on aeg leida lahendused, mis peidus inimeses endas, eelkõige siis peas. Lihtsalt varem pole aega olnud nende leidmisega tegeleda. Ehk on siiski see praegune enesessetõmbunud olukord kellelegi rohkem loomuomane ja mitte nii vaevarikas. On siiski neid, kelle jaoks on selline sunnitud olek oma päevi veeta nelja seina vahel tavaline ka koroonavabal ajal ja seda isegi ilma 2 + 2 jalutuskäikudeta. Kindel on see, millest loobuda ei ole võimalik – need on inimestevahelised suhted. Need jäävad, neid peab arendama ja muutma paremaks. Seda kõike on vaja elamisväärseks eluks ja paremaks saab neid ikka enda võrra muuta ning see annabki parima efekti.

Selgituseks, et paremaks tähendab hoolimist, sallivust, püüdu mitte teha teistele seda, mida ise enda nahal tunda ei soovi.