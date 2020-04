Pühapäev tuleb võrdlemisi tuuline ja pilvine

Ilmateenistuse teatel on pühapäeva öö hakul vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 2-8 m/s. Pärast keskööd pilvisus tiheneb ja vastu hommikut jõuavad saartele vihmapilved. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, Lääne-Eestis 0 kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel puhub öö hakul läänekaaretuul, pärast keskööd lõuna- ja edelatuul 2-7 m/s. Hommikul tuul tugevneb. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Õhutemperatuur on 0 kuni -2 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma, kohati tuleb sekka ka lörtsi. Pärastlõunal jääb sadu harvemaks ja pilvkattesse on oodata selgimisi. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 16 m/s, saartel ja läänerannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 3-8 kraadi.