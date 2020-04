Esmaspäev toob kuni kümme kraadi sooja

Ilmateenistuse teatel sajab pühapäeva hilisõhtul mitmel pool vihma, pärast keskööd sajutõenäosus väheneb. Esmaspäeva varahommikul jõuab saartele uus sajuala, mis levib edasi mandrile ja toob vihma ning sekka ka lörtsi. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Pärast keskööd tuul veidi nõrgeneb ning pöördub saartel ja läänerannikul läände ja loodesse. Sooja on 4-8 kraadi, lörtsisajus langeb õhutemperatuur 2-3 kraadini.

Peipsi järvel puhub edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Pärast keskööd tuul veidi nõrgeneb. Lainekõrgus on 0,8-1,4 meetrit. Ajuti sajab vihma, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 5-8 kraadi.