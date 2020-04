Lääne-Virumaal pole nädala jooksul uusi nakatumisi tuvastatud

Eestis on tänaseks tehtud 32 263 testi, nendest 1373 ehk 4,3 protsenti on osutunud positiivseks.

Samas on Lääne-Virumaa elanikud suhteliselt kõige vähem testitud. Kokku on maakonnas test tehtud 978 inimesele ehk 16,5 inimesele 1000 elaniku kohta, mis on maakondade lõikes madalaim näitaja Eestis. Alla 20 testi 1000 elaniku kohta on tehtud veel vaid Tartu- ning Läänemaal, suurimas nakkuskoldes ehk Saaremaal on aga testitud iga kaheteistkümnendat inimest – 1000 elaniku kohta on tehtud 84 testi.