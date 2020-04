Käsundusleping kahandab mitmel rindel tegutsejate sissetulekut

Pole kindel, kas kõik kollektiivid üldse saavad jätkata. “Järgmisel aastal algab uue laulu- ja tantsupeo ettevalmistusprotsess, ja kui kollektiivi rahastada ei saa, on see väga kurb,” nentis Pärnamäe ja lisas, et muretseb samuti näiteringide pärast, kellel on tavaliselt just aprillis-mais esietendused. Mitu kuud on vaeva nähtud, et lavastused vaataja ette tuua.