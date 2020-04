Tarva kollaseks revolutsiooniks langesid kümne aasta eest kokku head asjaolud

Kui Rakvere Tarva meeskond jõudis kümme kevadet tagasi Eesti korvpalliliiga finaali ja näitas seal ka suursoosik Tartu Rockile hambaid, nimetati seda kollaseks revolutsiooniks. See väljend kirjeldas toimunut vägagi hästi.

Nullindate keskpaigast saati olid kodust kossumaastikku jäägitult valitsenud Rock ja BC Kalev / Cramo (aastani 2005 Ehitustööriist). Nood kaks suurt tegid tegusid eurosarjas ja Balti liigas (kus toona mängisid kõik tippklubid eesotsas Kaunase Žalgirisega) ning lisaks kodustele finaalidele pakkusid 2009. aastal just Balti liiga veerandfinaalis unustamatu duelli.

Ent äkitselt juba aasta hiljem trügisid Rocki ja Kalevi mängumaale Tarvas ja TTÜ. Ühelt poolt sai see võimalikuks masu tõttu, mis ei lubanud senistel tippudel enam sama tugevaid satse kokku ajada. Nagu hooaeg näitas, tabasid suuremad raskused just Kalevit, kes lõpetas põhiturniiri suisa neljandana, mis tähendas, et ta peab Rockiga kokku minema juba poolfinaalis.