Raudteel arenevad asjad vaevaliselt

Kiirema rongiga sai 90 aastat tagasi Rakverest Tallinnasse üllatavalt ruttu, vaid enam kui kahe tunniga. Aga oli ka võimalik märksa kauem rauast teed mööda loksuda. Nii sõitsid rongid Rakverest Narva kaks ja pool kuni kuus tundi. “Raudteede valitsuses on praegu käsil suvise raudtee rongide sõiduplaani koostamine, milline hakkab maksma 15. maist alates. Uue sõiduplaani järele on ette näha mõningaid muudatusi rongide liikumises Rakvere–Narva liinil.

Peaaegu sajandiga on rongid muutunud poole kiiremaks, aga sõiduplaan on vähemalt Rakvere inimeste jaoks küll suhteliselt sama õnnetu. Natuke parem vahest tollasest küll, aga poole parem kindlasti mitte.

Riigivanem käis teedega tutvumas

Riigivanem Otto Strandman ja teedeminister August Jürman käisid 1930. aasta 14. aprillil veeteede ja ehitusasjade eriteadlaste saatel Võsul, et tutvuda olukorraga Võsu sadamasilla ehitamisel ja teede seisukorraga Virumaal.

Nimelt oli varem otsustatud Võsule uus sadamasild ehitada, et laevad suvituskohale hõlpsamalt juurde pääseksid, ning kivid ja palgidki olid Võsu randa valmis veetud, kuid Tallinna–Võsu laevaliin likvideeriti suure kahjumi tõttu ning seepärast langes ka otsene vajadus sadamasilla järele ära.

Kohalikud inimesed pooldasid siiski uue muuli rajamist, supelsaksad olid aga selle vastu, sest see pidi tulema keset supelranda. Nagu tänaseks teame, jäi sadamasild ehitamata ning aastaid kasutati uue muuli jaoks kavandatud kohast poole kilomeetri kaugusel asuvat vana tellisetehase muuli.

18. aprilli Virumaa Teataja kirjutas, et uue sadamasilla ehitamine lükkub küll määramata ajaks tulevikku, kuid teedeministeeriumil oli kavatsus panna käima bussiliin Tallinnast Võsule, mis märksa hõlpsamini teostatav. Virumaa teedega jäid aga riigivanem ja teedeminister väga rahule. “Kruusa on rohkem veetud välja kui mujal. Talvisel kruusaveol on heade külgede juures see halbtus, et paneb kitsad teed kinni. Teehöövlid ei saa korralikult hööveldada ja läbisõit on takistatud,” kirjutas ajaleht.

Anti ka teada, et teehöövlid, mis tollal veel täiesti uudsed masinad, olid kõikjal tööl ning riigiteed oli plaanis sama nädala lõpuks korda saada.

“Höövlitest loodetakse teedeparanduse alal häid tulemusi, mida tõendavad ka senised kogemused. Kruusa laotamisega loodetakse teha algust juba 1. maist peale,” teavitas Virumaa Teataja.

Teedeminister lubas raha leida selleks, et Virumaa teid kraavitada, sest paljud Virumaa teed olid rajatud otse pinnasele ja kippusid niiskel ajal mülkaks muutuma.