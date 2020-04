10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Sotsialismi täieliku võiduga NSV Liidus loodi majanduslikud ja poliitilised eeldused üleminekuks kommunistliku ühiskonna ehitamisele. See üleminek oli seotud sotsialistliku riikluse ja demokraatia täiustamise ja edasiarendamisega. Üldrahvalik Nõukogude riik on proletariaadi diktatuuri loomulik edasiarendus. Ta jätkab selle üritust.

10 aastat tagasi

Virumaa põllumeestel jäi oma kandidaat Eesti aasta põllumeheks leidmata, Eesti Põllumajandustootjate Keskliidu juhatuse esimehe Üllas Hundi sõnul oli möödunud aasta lihtsalt jama. "Põllumees on väärtusahela allotsas, püüame ühistegevuse kaudu olukorda parandada," oli Hunt siiski optimistlik ja lisas, et õnneks on probleeme märgatud ka Euroopa Komisjonis.