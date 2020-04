Üksikutes ühikates on inimesed

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant Aire Koik rääkis, et ainult Rakvere ametikooli õpilaskodus on üksikud praktikal viibivad õpilased. "Nende testimine ei ole plaanis," lausus Koik.

Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus rääkis, et kui haigussümptomeid pole, ei tule ka laustestimist. "Kui on vajadus või haiguskahtlus, siis kohe testid ka tehakse," nentis Muusikus.

Lääne-Virumaal asuvad Tallinna tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi ühiselamud Mõdrikul ja Rakveres, kuid need on distantsõppe ajal suletud. "Samuti ei ole praegu õppureid riigile kuuluvate üldhariduskoolide õpilaskodudes," ütles Koik.

Ministeeriumist öeldi, et piirkonnas on ka munitsipaalkoole, millel on õpilaskodu, kuid kas seal praegu mõni õpilane on, selle kohta ministeeriumil info puudub. Õpilaskodud on Väike-Maarja, Kadrina, Porkuni koolil ja Maarjamaa hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskusel.