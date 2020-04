Skaudid ootavad nutikal kevadmatkal kaasa lööma

Traditsiooniliselt on skautide jüripäevamatk toimunud mitmesaja osalejaga kolmepäevase laagrina mõnes kaunis Eesti paigas ning olnud välitegevushooaja avaürituseks.

Matka üks eesmärke on panna proovile ka teadmised ja oskused - nii ilmub matkal osalejate nutitelefoni ekraanile kindlate vahemaade tagant uus täitmist vajav ülesanne. 6- kuni 10-aastaste matkadistanstiks on 5 kilomeetrit ja ülesanded ilmuvad iga 500 meetri tagant, 11-aastaste ja vanemate rada on 10 kilomeetrit pikk ja ülesanded ilmuvad iga 750 meetri tagant.