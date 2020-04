10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Lähiajal alustavad Merko ehitusmehed Porkuni uue koolihoone ehitamist, mida on plaanitud viimased viis aastat. Porkuni kooli tarbeks projekteeritakse ja rajatakse uus, 6497 m² netopinnaga ühekorruseline hoone. Kooli territooriumi suurus on 7,87 hektarit. Eelprojekti tegi U-Disain OÜ. Tööde maksumus on 53,4 miljonit krooni ilma käibemaksuta.