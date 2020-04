Kas uksematti tuleb siiski pesta?

“Uksematt on üks nendest asjadest, mida kasutame iga päev,” kirjutab rd.com. “Kuna astume uksematile päeva jooksul korduvalt välisjalanõudega peale, kandub sinna lugematul hulgal õuest kaasa toodud mustust ja pisikuid. Lisaks on kiulisest materjalist valmistatud uksematt suurepäraseks pesitsuspaigaks täidele,” rõhutab koristusekspert Sean Parry uksemati regulaarse puhastamise olulisust.

2016. aastal Arizona ülikooli tehtud uuringust selgus, et välisjalanõude talla all leidub keskmiselt 421 000 bakterit. Lisaks selgus uurimistöös, et jalanõuga põrandale astudes kandub sinna 90 protsenti talla all olevatest bakteritest. Selle tõttu soovitab koristusekspert välisjalanõud ära võtta uksemati peal olles.