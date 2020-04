Pandeemia tõmbas koolide vutisõprade tegemisele kriipsu alla

"Koolid on alates eriolukorra algusest suletud ning praegusel hetkel me ei tea, kas ja millal oma tavapärase tegevusega jätkatakse," rääkis Eesti Jalgpalli Liidu rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allas. "Isegi kui koolid selle õppeaasta sees avatakse, on nende fookuses õppetöö ja selle korraldamine."Eesti Jalgpalli Liidu projekt "Jalgpall kooli!" alustas tegevust 2014. aasta sügisel ja kuue hooajaga on sellest osa saanud ligikaudu 33 000 õpilast.