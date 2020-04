10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rajooni täitevkomitee istung arutas sanitaar-epidemioloogilise jaama peaarsti sm. Tamme ettekande põhjal koolihügieeni olukorda rajoonis. Rõõmustav oli kuulda, et viimastel aastatel on tervishoid rajooni koolides tunduvalt paranenud. Kooliarstikohad on komplekteeritud ja ravikabinetid vajalikuga sisustatud. Profülaktilisi läbivaatusi korraldatakse igas koolis. Isikliku hügieeni tunnid peetakse kvaliteetselt. Koolide sanitaarpostid ja -salgad on tulnud kolm aastat järjest vabariigis esikohale. Enamikus koolides saavad õpilased sooja toitu. Mõnes koolis valitsevad tingimused, mis kahjustavad õpilaste tervist. Vahetustega töötamise tõttu istub 40 protsenti õpilastest oma kasvule mittevastavates pinkides, mis on keha väärarengu otseseks põhjuseks. Mõnel pool (Annikveres, Muugas, Sallas jm.) ei vasta valgustus nõuetele. Vahel on klassid külmad. Jugaseadistega jooginõude puudumise tõttu on veevarustuseta koolides raskusi joogivee hügieeninõuetele vastava kasutamisega. Paljudes koolides on vähe kätepesukraane. Haridusosakonda, samuti keskhaigla peaarsti sm. Otti kohustati kõrvaldama ilmsiks tulnud puudused koolide töös.