Esmaspäeval, 27. aprillil teatati politseile, et Rakveres on varastatud jalgratas.

Nimelt andis avalduse esitaja teada, et ajavahemikul 19.–24. aprillini on Rakveres Side tänava maja trepikojast varastatud Classic Magnum 30 jalgratas, millega on tekitatud kahju ligikaudu 249 eurot.