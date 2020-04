Kuldpulmapaare oodatakse endast teadma anda

VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on pereväärtused ja nende hoidmine meie ühiskonnas äärmiselt olulised, eriti sellistes rasketes oludes, kus praegu riigi ja inimestena oleme. "Meie austusväärsed abielupaarid vajavad erilist tähelepanu just nüüd, keerulistel aegadel. Nemad on näidanud üles hoolivust, üksteisemõistmist ning armastust igasugustel aegadel ja seda juba üle poole sajandi."

Rakvere Karmeli kogudse pastor Gunnar Kotiesen usub, et peagi kümne aastaseks saav traditsioon on just sel aastal äärmiselt oluline. On ju eakad pidanud praeguses kriisis tundma erakordset survet ning meie soovime anda oma parimat, et septembri algul võiksime neile pidulikkuse ja avali rõõmuga öelda suur,suur tänu pikaajalise abielu eest. "Nende ühine teekond on just praegustes segadusttekitavates aegades äärmiselt vajalik eeskuju. On ju tugevad pered olnud kõige paremaks turvapaigaks meid ümbritseva turbulentsi keskel. Väärikad abielupaarid kehastava seda parimal moel!" kõneles Kotiesen.