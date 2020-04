50 päeva eriolukorda: kuidas on Rakvere kriisiga toime tulnud?

Koroonaviiruse leviku tõttu kuulutati Eestis 12. märtsil välja eriolukord, mis on tänaseks kestnud 50 päeva. Julgen arvata, et Rakvere linnal on koroonapuhangus seni hästi läinud. Meil on väga vähe nakatunuid ja enamik inimesi on järginud korralikult vabariigi valitsuse kehtestatud piiranguid. Tänan teid kõiki, sest viiruspuhangust saame jagu vaid üheskoos ja viiruse levikut on võimalik peatada ainult siis, kui kõik inimesed käituvad kohusetundlikult ja täidavad kehtestatud nõudeid.