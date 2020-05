Laupäeval tuleb kuni 16 kraadi sooja

Öösel on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Saartel on pilvisem, vastu hommikut hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 3-8 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 5-9, puhanguti 12 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 3-5 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved liiguvad hommikul saartelt mandrile, õhtuks jõuab sadu Ida-Eestisse, samal ajal saartelt alates saju tõenäosus väheneb. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, puhanguti 12, Ida-Eestis kuni 14 m/s, Lääne-Eestis nõrgeneb õhtuks lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 11-16 kraadi, rannikul kohati 8-10 kraadi.