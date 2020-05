Kevadtormil algasid viimased ettevalmistused lahinglaskmisteks

"Ma pean ütlema, et meie sõdurid on kindlasti valmis ja samamoodi on valmis meie jaotaseme ülemad, nende osas ma olen täiesti kindel, et nemad pigem drillivad, harjutavad ja kordavad siin laskmistel eelnevalt õpitud oskusi," ütles lahinglaskmiste peakorraldaja major Lauri Teppo. "Küll aga peavad ilmutama meie rühma, kompaniiülemad pataljoniülemad kaalutletud agressiivsust, väga head koordineerimisoskust ning võitlusvaimu, et olukorrad lahendada siin endale soodsalt."