Galerii: Virumaa Teataja patrull väisas mängu- ja jõuväljakuid

Kuigi riigi eriolukrorra juht Jüri Ratas lubas alates tänasest avada välijõusaalid, jäid need vähemalt meie maakonnas enamik juriidiliselt suletuks. Sõmerul, Rakvere vallamaja kõrval oli välijõusaal ümbritsetud turvalintidega, märkimaks, et rajatist kasutada ei saa. Samuti oli lintidega ümbritsetud Rakvere spordihoone kõrval olev välijõusaal, kuigi maaalale pääseb vaid väravavõtme olemasolul. Välijõusaali kõrval olevad kaks võrkpalliplatsi aga oli huvilistele avatud, kuid seal sai kätt proovida vaid treeneri juhendamisel, kelle kohustuste hulka kuulub ka kehtestatud reeglite järgimine. Lindid Palermos välijõusaali ümber aga tähistasid taas, et hetkel seda kasutada ei saa.

Teisipäeval andis küll peminister Ratas loa välijõusaalid avada, kuid kohalikud omavalitsused pöörasid esmalt riigi eriolukorra juhi tähelepanu asjaolule, et riik pole neid sulgenud, seega ei saa avada. "Neid saavad avada vaid kohalikud omavalitsused," on Rakvere vallavanem Maido Nõlvak varem öelnud. Omavalitsused need välijõusaalid kinni panid, järelikult saavad vaid nemad ka avada. Rakvere vallas ja maakonna teistes paikades jäid aga välijõusaalid suletuks, sest riik pani nende haldajale üle jõu käiva kohustuse - desinfitseerida treeningvahendit iga kasutuse järel, kuid mitte harvemini kui iga nelja tunni tagant. Rakvere vallavanem Maido Nõlvak pooldas, et desinfitseerimiskohustus pandaks kasutajale. Kolmapäeval peaminister Jüri Ratas leevendas välijõusaale puudutavat kohustust - välijõusaale tuleb puhastada vähemalt kord ööpäevas. Nõlvaku sõnul avaks Rakvere vald välijõusaalid järgmisel kolmapäeval vallavalitsuse istungil, kui nendele pandud kohustusi leevendataks. Leevendati. Seega Rakvere vallas olevatelt välijõusaalidelt kaovad lindid kolmapäeval või neljapäeval.

Aga kõik välijõusaalid pole lintide või aiaga piiratud. Võsul kergliiklustee ääres tegi täna lõunal harjutusi Toomas Sakust. Ta selgitas, et nende peres on kord, et väljast tulija desinfitseerib käed .Samas pooldas ta ka kohapeal seadme desinfitseerimist. Toomas arutles, et tagasiteel suvemajja hoidub ta kätega nägu puudutamast. Mees meenutas umbes kuu aega tagasi juhtunud lugu, mil Sakus pälvis sealne välijõusaal tähelepanu tänu tuntud kulturistile Ott Kiivikasele, kes sealseid trenažööre kiitis. Toomas rääkis, et soovis samuti sinna välijõusaali uudistama minna, kuid seal oli ees juba paarkümend inimest ja kavatsusest tuli loobuda. Natuke aega pärast seda kohalik omavalitsus selle välijõusaali sulges.

Võsu rannas nautis üks perekond kiike. See on üksikseade, mis ei lähe ei mänguväljaku ega jõusaali alla. Sada meetrit eemal vabatahtlike päästjate hoone juures oli laste mänguväljak tühi.

Seevastu Kundas kihas skatepark lastest. Täna lõunal oli seal viisteist huvilist. Poisid tunnistasid, et kuulsid mänguväljakute avamisest ja tulid kohe skateparki pisut ununenud oskusi lihvima.