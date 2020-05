Esmaspäeval püsib kohatine hoovihmavõimalus

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Mitmel pool, peamiselt rannikualadel, on udu. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2-7 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.