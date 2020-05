Baltoscandal pöörab pilgu kodumaise teatri- ja tantsurahva poole 

Baltoscandali toimkond avaldas kodulehel festivali täiskava, rõhutades, et nüüdseks on selge, et sellisena festival tänavu ei toimu. Kavas on need kunstnikud ja kollektiivid, kellega on viimase pooleteise aasta jooksul koos töötatud ning lootust üleval hoitud, 18 lavastust, installatsiooni ja filmi kaheksast riigist, nende hulgas kolm kodumaist esietendust. Festivali kava asub festivali kodulehel www.baltoscandal.ee.