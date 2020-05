Rakvere vallavanem Maido Nõlvak: riigi nõue välisjõusaalidele ei ole piisav

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rääkis, et tema hinnangul ei kätke uus nõue otseselt desinfitseerimist, vaid piisab ka märgpesust. Seepärast küsis ta eelmisel neljapäeval Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni laiendatud istungil spetsialistidelt, kas märgpesu kord ööpäevas on piisav viiruse tõkestamiseks. Vastati, et märgpesu korral peab hoolega käima lapiga üle kõik seadeldiste praod, et pisikute olemasolul need hävitada. Mis puutub aega, siis puhastus või isegi desinfitseerimine kord ööpäevas ei ole kindlasti piisav. Nõlvak selgitas, et kui viirusekandja on oma toimetused ära teinud ja järgmine inimene hakkab samadel seadmetel oma harjutusi tegema, on suur oht nakatuda. "Nakatumine võib toimuda tunni aja jooksul," sõnas Nõlvak ja pakkus variandi, et välijõusaalides võiks kehtida nõue kasutada kummikindaid ning enne ja pärast harjutuste tegemisest tuleb oma käed desinfitseerida. "Umbes samamoodi nagu kauplusteski," ütles Nõlvak.