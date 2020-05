Ametit õpetavad koolid võtavad avaldusi vastu 

Piret Torm lausus, et tänavu on võimalik valik teha rohkem kui 20 eriala vahel. "Täiesti uus eriala on maaturism, mida saab õppida põhikoolijärgselt," sõnas Torm.

Küll aga on vastuvõtt infosüsteemis SAIS avatud neile, kel on koolitee mingil põhjusel katkenud, kuid kes soovivad lõpetada üldhariduskooli (8.–9. klass) või omandada gümnaasiumihariduse.

Torm rääkis, et uuesti avatakse ka kutsevalikuõpe, mis on kuuekuuline ja mis annab inimesele juurde õpioskusi ning võimaluse valida endale sobiv eriala. "See on neile, kes ei oska valida, kuid kelle haridustee on katkenud või on nad tööturul kõrvale jäänud," ütles Torm.