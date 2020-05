10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Heaks kombeks on saanud tähistada võidupüha rahvamatkaga. Nii ka tänavu. Erinevalt eelmistest aastatest seekord üldist kogunemist ei ole. Igaüks valib marsruudi oma suva järgi. Kuhu minna? Üks rahvamatka sihtpunkte on Loksa lahingupaik. Teine sihtpunkt on Vilgu teeristil. Mõlemas kontrollpunktis on võimalik keha kinnitada ja keelt kasta.