Juhtkiri: mõni eksam võiks jääda

Kas minister ja tema ametnikud ikka suudavad end koolilõpetaja olukorda panna, sest neil jäi – vaid ühe näitena – kahe silma vahele inglise keele riigieksami vajalikkus (välismaa) kõrgkoolidesse kandideerivatele noortele? Nimelt nõutakse seal nii Cambridge’i eksami kui ka riigieksami tulemust. Aga mida teha, kui riigieksamit polegi? Inglismaa ülikoolidega suhelnud noortel on igatahes tõsine mure. Kaamera ees lubas minister pärast pisukest mõttepausi, et lahendus kindlasti leitakse ja vajalikud dokumendid vormistatakse, aga sellele tulnuks varem mõelda.

Nii on olnud kogu kevade: kõigepealt Mailis Reps ütleb, siis tekib hulk segadust, siis minister parandab ennast ja asi saab enam-vähem rööpasse. Siis ütleb jälle miskit ja tants läheb otsast peale lahti. Nii mõnigi lapsevanem on kõike seda jälgides rõõmus, et tema laps on juba ülikoolis ega pea sellist ebakindluse ja teadmatuse kadalippu läbima.

Tegelikult on tänapäeval eksamite tegemist üldhariduskoolis niigi väga väheks jäänud võrreldes kunagise ajaga, mil põhikooli jooksul jõuti sooritada oma seitse ja keskkooli ajal koguni 18 eksamit. Ka on riigieksamite raskustase tehtud selliseks, et natukenegi tundides kaasa töötanud õpilane need tehtud saab. Distantsõpe on küll röövinud hulga vajalikku aega koolipingis, kuid õppetöö on ju ometigi toimunud.