Repliik: teine laine

Tellijale

Paraku aga tulevad politseilt ärevad teated, et inimesed ei järgi enam nii hoolsalt eriolukorra ajal kehtestatud reegleid ja nende rikkumistest teadaandjate arvgi on oluliselt vähenenud. Ühelt poolt on see mõistetav, sest inimesed on piirangutest väsinud.