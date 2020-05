Haigekassal puuduvad tuhandete inimeste pangakonto andmed

Lisaks kontoandmetele palub haigekassa riigiportaalis üle kontrollida ja vajadusel uuendada oma telefoninumber ja e-posti aadress. "On oluline, et riigiportaalis on olemas kõik vajalikud ja õiged andmed, et riik saaks vajadusel inimestega ühendust võtta, dokumente saata või hüvitisi üle kanda," lisas Banhard.