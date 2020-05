10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Igaüks on kaasosaline

Kevad tähistab uue aastaringi algust. Rohi tärkab, lilled puhkevad, linnud istuvad pesal, põdravasikas uudistab maailma. On sümboolne, et just sel elujõu, lootuste ja optimismi puhangu ajal tähistatakse looduskaitsepäeva. Iga aasta maikuu teisel pühapäeval, tänavu seega 10. mail. Mure loodusliku keskkonna pärast, milles ja millest me ju kõik elame, on ülemaailmne. Mida suurem, võimsam, tehniliselt arenenum riik, seda teravam on see mure. Inimene saastab õhku, mulda, vett, paiskab segi loodusliku tasakaalu. Et inimesed ei lämbuks iseenda prügimäel, kehtestab ta looduskaitseseadusi. Iseenda vastu.

Tänavu on looduskaitsepäev võidupüha naaber. Kodumaa kaitsmine on patriotismi mehiseks kooliks, ent patriotismi kasvatamisel pole tähtsusetu ka koduarmastuse süvendamine. Pole see pimeda kolkapatriotismi väljenduseks, kui võime uhkustundega öelda: meie rajoon, meie linnad ja külad, meie kodud on kaunid, puhtad, neis on inimestel hea ja tervislik elada. Tunnistagem, et niiviisi öelda veel igal pool ei saa. Tööhoos, plaanide ja ülesannete täitmise palangus ununeb tihti, et loodus pole põhjatu nõiakübar.

Looduskaitse Seltsi Rakvere osakond on püüdnud (sageli koos rajooni looduskaitsekomisjoniga) mitmeid olulisi muresid tulipunkti tõsta. Leidsid aset konverentsid ja nõupidamised vete puhtuse, kruusakarjääride korrastamise, loomastiku kaitse, Rakvere heakorrastamise alal.

10 aastat tagasi

Viinistu veetünnid täitusid soome kivitrükikunstiga

Soome litograafianäitus, mille avas Viinistu kunstimuuseumis Soome president Tarja Halonen, esitleb üheksa tuntud soome graafiku kivitrükis töid ehk litograafiaid.

Näitusega rõhutab Helsingi Kivipaino litograafiakoja ümber koondunud kunstnikerühm kivi trükijälje mitmekülgseid võimalusi maalilisusest täpse jooniseni. Kunstnike meelest on Viinistu kunstimuuseumi ümmargused veemahutid oma roostekarva seintega suurepärane koht nende tööde eksponeerimiseks. Soome president Tarja Halonen ütles näitust avades, et kohalviibijad on tunnistajateks suurepärasele eesti ja soome kunstnike vahelisele koostööle, mis on toonud Viinistusse tunnustatud ja mainekaid kunstnikke. "Selline sõprus ja koostöö peaks jätkuma. Usun, et me kõik tahaksime uskuda neid sõnu, et ajalugu, tänapäev ja tulevik saavad kokku, ja meie ühine koostegemine jätkub," sõnas Tarja Halonen. "Soome rahvas on väga tagasihoidlik, aga meie rahvas tahab, et teised – naabrid ja sõbrad – räägivad, kui suurepärased me oleme," ütles president eesti keeles ja tõlkis selle ise soome keelde, pälvides kaasmaalastelt nõustuva naerupahvaku.