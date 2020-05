Juhtkiri: juhe koos ja käed hellad

Noored on harjunud, et neil on koht, kus kokku saada. Tavaliselt on selleks kool, kus saab omavahel suhelda. Aga koolis selle harjumuspärases mõistes pole ammu käia saadud, hulgakesi koguneda ja trennis või mõnel üritusel ennast välja elada samuti mitte. Jaks on otsas ja vaim on väsinud. Mitte ainult noored ei ole piirangutest tüdinenud, vaid kõik inimesed. Selle kõnekas näide oli Põhjakeskus laupäeva ennelõunal – suures parklas naljalt vaba kohta ei leidunud.

Üks vanahärra tunnistas, et temagi ei suutnud vastu panna kiusatusele minna koos teda kaks kuud toaseinte vahel kannatlikult talunud prouaga päikeselist päeva nautima ja kaubandusvõrku kammima, sest elust barrikaadi taga on ammu villand ning peopesad on pideva sooja vee ja seebiga nühkimise käigus muutunud juba pehmeks nagu tite tagumik. Pealegi on viimane aeg aiatöödeks ning kartul tahab kiiresti vakku saada.

Eks poodi tahtmine on ka mõistetav, sest ligi kaks kuud on e-kaubandus võidukäiku teinud. Päris poes saab aga kaupa oma käega ostukorvi asetada, mitte ei tule seda liigutada sinna hiireklikiga. Varem nii argine poekülastus on muutunud omaette ettevõtmiseks.

"Tänavu tuleb aga jaanipäeva suhtuda samal moel nagu jõuludesse ehk tähistada seda pereringis."

Kuigi iga päev toob tagasi midagi harjumuspärast, jääme tänavu suvel paljustki veel ilma. Suured kontserdid, Viru Folk, Rakvere linna päevad, aga ka avalikud jaanituled on otsustatud ära jätta. Kõigesse sellesse on paslik suhtuda siiski võimalikult mõistvalt. Eriolukord võib küll mingil hetkel lõppeda, ent teatud piirangud kehtivad omavahelises suhtluses, poes käimisel ja muudes valdkondades veel tõenäoliselt mõnda aega.