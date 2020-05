10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Teeninduskombinaadi "Viru" rõivaste keemilise puhastuse töökojas on tellimuse vastuvõtmisel hakatud kviitungile märkima: "Plekkide eest ei vastutata." Nüüd närveerib klient paar nädalat oma kleidi, pintsaku või püksipaari ootel, maksab raha ja harutab kodus paki ärevusega lahti, et näha, kas plekid on kadunud, nende arv samaks jäänud või koguni suurenenud.