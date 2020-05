Lääne-Virumaa läbivad raudteed saavad uue turvangusüsteemi

Eesti Raudtee on käivitanud taristuülese turvangusüsteemide moderniseerimise projekti, mille esimese etapi eesmärk on paigaldada uus liiklusjuhtimissüsteem raudteelõikudele Tapa-Narva, Tapa-Tartu ja Tartu-Valga ning uuendada rongikaitsesüsteeme ja liideseid Tartu-Koidula raudteelõigul, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Projekti esimese etapi maksumuseks on kalkuleeritud 125 miljonit eurot, mida on kavatsetud katta äritegevuse rahakäibe ja Euroopa Investeerimispangast saadava laenu arvel, mille suuruses on vastavalt 43 miljonit ja 82 miljonit eurot. Laenuleping on sõlmitud.