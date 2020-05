Pikal tänaval läks toit kõrbema

Kohapeal selgus, et kõrbes toit. Majas puudus suitsuandur. Päästjad tegid kodunõustamise ja paigaldasid majja suitsuanduri.

Lisaks teatati häirekeskusele 14. mail mõned minutid enne kümmet, et Rakvere vallas Kohala-Eeskülas Karjaväravas on näha paksu suitsu. Kui päästjad kohale jõudsid, selgus, et põletati prahti, oksi, puitu ja saepuru. Lõkke läbimõõt oli viis meetrit. Põleng lokaliseeriti kell 10.27.