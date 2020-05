10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Igal kevadel läheme metsa ja aasale kohtuma tärkava kevadega. Tunneme rõõmu esimestest sinililledest, õitsvast näsiniinepõõsast, ülastest, linnulaulust. Tihti ei piisa ainult vaatamisest, vaid varume ka sületäie paju-, kase- või toomingaoksi, kullerkuppe, ülaseid või muud. Hea, kui kogu varandusega koju jõuame, et mõned oksad või õied vaasi panna, sagedamini viskame aga juba närtsinud või pudenenud külluse ära. Mõnigi ehk imestab – mis selles siis halba on, lilli on metsas palju, jätkub korjamiseks ja äraviskamiseks. Kuid arutlegem siiski põhjalikumalt. Esiteks ei ole kõiki lilli ja põõsaid nii palju, kui näib. Just vähesuse, harukordsuse tõttu on kaitse all 59 taimeliiki. Üheksat neist kaitstakse peamiselt äranoppimise vastu. Teiseks on mõningate kohtade intensiivne laastamine. Puhkuse veetmiseks ja matkamiseks kasutatakse väheseid, juba tuntuks saanud "ilusaid kohti". Just neist jääbki kõige rüüstatum, seega troostitum mulje. Kolmandaks ei tohi unustada kasvatuslikku tõde, et harjumused, ka halvad, algavad just pisiasjadest. Oma tegevusega õpetame sageli ise lapsi maast-madalast hävitama elu, mõtlemata, milleks säärast hävingut vaja on. Alustame murtud ja minemavisatud lilledest, jätkame surnukspekstud kasside ja koertega ning lõpetame armutult maharaiutud tammikute ja saarikutega, reovetest mürgitatud jõgede ja järvedega.