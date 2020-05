Kadrina õunaaeda rajatakse monoliitne betoonist rulapark

Kadrinasse rajatava monoliitse betoonist rulapargi jaoks saadi eeskuju Võrust, kus objekt pälvis 2017. aastal parima kommunaalrajatise tunnustuse. Teadaolevalt ei ole praegu Lääne-Virumaal ühtegi betoonist valatud rulaparki. Siinsed on vineerist moodulpargid. "See on hoopis teistsugune," rääkis Kadrina vallavanem Kairit Pihlak, kes kiitis, et Võru rulapark oli mugav, voolujooneline ja äge. Pealegi tõusis Võrus kohalike noorte hulgas elav huvi uue objekti vastu ning kasutamine mitmekordistus hoobilt.