Taimemüüjad katsetavad uusi kauplemisviise

Taimi naljalt postipakiga ei saada. Hooajaline kullerteenus ei tasu ennast samuti ära. Mitu aiandit on avanud veebilehe, kus saab sortimendiga tutvuda ja kojukande tellida. “Alustasime veebimüüki juba sügisel ja kokkulangevus eriolukorraga on juhuslik,” rääkis Ulvis asuva Männiniidu aiandi perenaine Katrin Valler, kelle perefirmas hakati kodulehte arendama, mõeldes pigem vanemate inimeste peale.

“Tegelikult oleme viinud koju kohale varem ka,” kõneles taimekasvataja ja lisas, et tihti peavad memmed kedagi otsima ja paluma, et nad autoga aiandisse kohale toodaks. Samas leidis ta, et ikkagi meeldib inimestele aiandisse tulla ja valida, sest siis jääb veel nii mõndagi ilusat silma.