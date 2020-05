Tapal oli nädalavahetusel kaks põlengut

Laupäeval kell 16.08 said päästjad väljakutse Pikale tänavale, kus põles puukuur. Tulekahju kustutati kella 17.44-ks. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel, inimesed kannatada ei saanud.

Ööl vastu pühapäeva kell 2.11 teatati, et Ivaste tänaval põleb maja. Päästjate sündmuskohale saabudes selgus, et ühekorruseline mahajäetud maja põleb lahtise leegiga. Päästjad kustutasid tulekahju kella 4.45-ks. Ka selle tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.