Meenutus: kui interrinne Toompead ründas

Toompeal toimus 15. mail 30 aastat tagasi interrinde suur miiting ja rünnak Eesti riigile, tema valitsusele ja ülemnõukogule. Interrinne polnud rahul Eesti ülemnõukogu tehtud otsusega, mis tähendas, et ENSV hümni, vapi ja lipu kasutamine saab lõpu ja Eesti ametlik nimi on vabariik. Eelmisel päeval oli Nõukogude Liidu president Mihhail Gorbatšov need otsused õigustühiseks kuulutanud ja interrinde poolt läks mässuks.