10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Põrisege, trummid! Helisege, fanfaarid! Kuulutage piduliku rivistuse algust! Kuulake kõik: V. I. Lenini nimeline pioneeriorganisatsioon tähistab oma sünnipäeva! Saluteeri, pioneer! Täna on Sinu pidupäev. Sul on põhjust tunda rõõmu: aasta tublit tööd on seljataga! Sulle oli see töörohke aasta, ekspeditsiooni aasta. "Ustavad Lenini õpetusele" – niisugune oli ekspeditsiooni deviis.