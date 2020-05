10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Aseri Keraamikatehase Rakvere tsehhi pere on oma plaanidega alati ilusasti toime tulnud. Käesoleva aasta I kvartali toodangu realiseerimisplaan oli 19 000 rubla, täitmine 21 300 rubla. Tänavu tuleb tsehhil anda ümmarguselt 400 000 lillepotti (45 000 rubla eest). Lisaks veel ahjupotid. Tobia-Risul kaevatakse ka järvekriiti. See läheb söödakriidiks Tamsalu Jõusöödatehasele.

10 aastat tagasi

Eile lõpetati Rakvere gümnaasiumis rahvusvaheline lülitiklõpsuga energiasäästmise kampaania “Flick the Switch”. “Projekti eesmärk on kooliõpilastes kujundada harjumust kasutada vähem elektrit,” rääkis kampaanias Maltat esindav Stefan Schaa. Seoses kriisiga on kogu maailmas hakatud enam tähelepanu pöörama energia kasutamisele raha säästmise aspektist.