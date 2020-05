Noored Kooli seltskonnaga liitub pikaajaline noorsootöötaja

Merle Maimjärv-Mirka rääkis, et ta tunneb, et nüüd on aeg noorsootööst haridusse liikuda ja end selles valdkonnas arendada. “Olen sellele mõelnud mitmeid aastaid. Tunnen, et olen tänaseks piisavalt julgeks ja küpseks saanud, et klassi ette astuda,” lausus Maimjärv-Mirka. Ta soovis asuda õpetama mõnes maakonna koolis ja õpilastele näidata, et õppimine võib olla põnev. “Soovin kooli kaasa võtta oma noorsootöökogemuse ja rakendada seda õppe mitmekesistamiseks. Noorsootööl on üldharidusele palju lisandväärtust pakkuda ja loodan, et mul avaneb võimalus neid kahte edukalt siduda,” sõnas Merle Maimjärv-Mirka.