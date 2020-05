10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev Virumaal

Eeloleval töösuvel hõlmab Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva Virumaa regioon Rakvere ja Kohtla-Järve rajooni. Rakvere rajoonis ehitab kuus rühma. Neeruti I rühm hakkab tööle Rakvere Kolhooside Ehituskontori (KEK-i) alluvuses. Ehitatakse loomalauta. Üliõpilastele-ehitajatele saab elupaigaks “Sõpruse” kolhoos, kus rühma käsutusse antakse majake Neeruti järve kaldal. Neeruti II rühm töötab tänavu Neeruti kolhoosis. Seal hakatakse aitkuivatit ehitama. Rakvere KEK-i alluvuses töötab ka 15-liikmeline Mahu rühm. Üliõpilased hakkavad elama Mahu rannas looduslikult kaunis kohas. Ehitama hakatakse Rakvere I Keskkooli puhkebaasi. Tudengid siirduvad tänavu jälle tööle Haljala kolhoosi. Seal hakatakse ehitama monteeritavat väetiseladu ja koolimaja juurdeehitist. Tööd alustab ka 20-liikmeline Porkuni rühm. See rühm töötab Tapa MEK-i alluvuses. Kavas on teha piirdetara Tamsalu Linnuvabrikule ja korrastustöid. Rühma liikmed hakkavad elama looduslikult ilusas kohas Porkuni järve kaldal. Rühmas on 20 üliõpilast. Tapa rühma ootab piiramatu töörinne. Tööle hakatakse 3 km Tapalt Tallinna poole suure lao betoonpõranda valamisel. Rühmas on 35 inimest, neist 25 üliõpilast saabuvad ehitama väljastpoolt vabariiki.

10 aastat tagasi

Elektriseadmete vargad on ohtlikud

Elektriseadmete vargad seavad oskamatusest ohtu enda elu ja kiirustamisest tingitud lohakusest ohustavad ka teisi. Eesti Energia jaotusvõrgu käiduosakonna juhataja Jaanus Tiisvend selgitas, et juhtmevarguste puhul lahkuvad pikanäpumehed kiirustades, jättes pahatihti pinge all olevad juhtmed ripakile. Neid võivad aga uudishimulikud lapsed näppida ja nii elektrilöögi saada. Veel suurem oht kui lahtistest juhtmetest lähtub alajaamadest, kus voolutugevus on tavalistes elektrijuhtmetes olevaga võrreldes kordades suurem. Alajaamadesse sisse murdnud vargad jätavad lahkudes uksed lahti ja tee ohtlikusse kohta on avatud. Elektriseadmete vargad ei sea ohtu mitte ainult teiste elu, vaid oskamatusest või hooletusest saavad ise elektrilöögi. “Eesti Energiale on teada juhtum, kui alajaamast vaske varastades võttis üks näppaja pinge all olevast esemest kinni, sai elektrilöögi ja hukkus,” jätkas Tiisvend. Mullu tekitasid vargad Eesti Energiale kahju enam kui poole miljoni krooni ulatuses. Mõnikord võib ühe vargusega kaasnenud kahju olla väiksem kui selle tagajärgedest tingitud kahju. Tiisvend tõi näite, kus alajaamast varastati 1500 krooni maksev vasejupp, mille tagajärjel purunes majapidamistes elektroonika umbes 200 000 krooni väärtuses.