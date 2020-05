Põlenud auto vrakk viidi lõpuks minema

Politsei autopõlengu kohta menetlust ei alustanud. Küll aga anti kaks päeva pärast põlengut Ida prefektuurist teada, et politsei sai ühendust inimesega, kes autoregistrikeskuse andmete järgi on sõiduki omanik. Ta olevat väitnud korravalvuritele, et on auto maha müünud ega teagi, kus see asub. Sellegipoolest lubanud väidetav omanik vraki nädala jooksul parklast ära viia. Paraku ei viinud.